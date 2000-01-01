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Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con 18.06 01:59   MIGnews.com

Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con

Американская кинокомпания Warner Bros. проведет собственный аналог фестиваля Comic Con. Мероприятие DC FanDome пройдет 22 августа в онлайн-формате, видео будет доступно в течение 24 часов всем желающим на сайте dcfandome.com.

В центре фанатского фестиваля окажутся герои из вселенной DC: Чудо-женщина, Аквамен, Бэтмен, Старгерл, Харли Куинн, Шазам, Супермен и другие. Кроме того, зрители смогут узнать больше о других героях из фильмов и сериалов студии. Об этом сообщает The Wrap.

"DC FanDome позволит нам предоставить фанатам со всего мира захватывающую и беспрецедентную возможность общения со всеми любимыми персонажами DC, а также с теми невероятно талантливыми людьми, которые даруют им жизнь на страницах комиксов и на экране", - рассказала исполнительный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

Весь контент будет доступен на 10 языках, правда, среди них нет русского. Видео разделят на шесть категорий: "Зал героев", DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse и DC FunVerse. В программе фестиваля также анонсированы панельные дискуссии, эксклюзивные показы, встречи с актерами известных франшиз и другие события.


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