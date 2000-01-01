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В фильмах Тарантино увидели расизм | Фото:17.06 12:24   MIGnews.com

Борцы с расизмом добрались до Тарантино

Режиссера Квентина Тарантино назвали расистом из-за использования оскорбительного слова в адрес афроамериканцев.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на PA Media.

Обвинения выдвинул сценарист исторической драмы "12 лет рабства" Джон Ридли из-за того,что режиссер часто использует в его фильмах слова "ниггер".

По словам Ридли, данное слово является "болезненным и приводящим в бешенство". Сценарист считает, что Тарантино даже наслаждается этим словом.

Журналисты подсчитали, что данное слово звучало в вестерне "Джанго Освобожденный" 110 раз, в "Омерзительной восьмерке" – 47, в "Джеки Браун" – 38 раз. А в культовом фильме "Криминальное чтиво" персонажи используют фразу "склад мертвых нигеровов".


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