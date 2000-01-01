18.06 06:20 MIGnews.com

В Тель-Авиве наложат ограничения на скутер- и велошеринг

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В понедельник муниципалитет Тель-Авива опубликовал новые правила лицензирования для операторов скутер- и велошеринга. С 1 августа будут введены ограничения на количество транспортных средств на улицах города и новые правила парковки.Муниципалитет надеется, что введение шестимесячных лицензий поможет создать баланс между обеспечением безопасности всех жителей города и удовлетворением спроса на новые транспортные средства.Сегодня в городе работают компании Bird, Lime, Wind и Leo, а также компания, предоставляющая услуги велошеринга Mobike и собственная служба муниципалитета Tel-O-Fun.Согласно новым правилам, каждая лицензированная компания сможет иметь парк, включающий 2500 скутеров или велосипедов. Владельцы лицензий должны предоставлять аренду транспортных средств по всему городу и задействовать определенный процент скутеров или велосипедов в “приоритетных районах”, определенных муниципалитетом.Компании также будут обязаны выполнять планы по более тщательному соблюдению правил дорожного движения. Дополнительные правила запрещают использовать гудки в период с 11 вечера до 7 часов утра. Также они предполагают создание центров обслуживания клиентов. Обладатели лицензий будут передавать данные в муниципалитет для проведения городских исследований.