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Состояние здоровья Алибасова остается тяжелым 17.06 11:28   MIGnews.com

Состояние здоровья Алибасова остается тяжелым

Музыкальный продюсер Бари Алибасов продолжает находиться в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщают Известия.
Как сообщили в медучреждении, музыкант по-прежнему находится в реанимационном отделении уже несколько дней.

«На данный момент Бари пребывает в токсикологической реанимации и состояние у него тяжелое», - медработник.

По словам сына продюсера Алибасова-младшего, у его отца наметилось улучшение. После контрольной процедуры Бари Алибасова планируют отправить в обычную палату. После выписки сын хотел бы отправить отца на реабилитацию в Казахстан.

Как известно, продюсер группы «На-На» 4 июня был срочно госпитализирован в больницу имени Склифосовского после отравления химическим средством для очистки труб. Перепутав упаковки, Алибасов выпил раствор и получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В больнице его погрузили в медикаментозный сон. 11 июня музыкант пришел в себя, но у него отсутствовала речь, и он ничего не мог вспомнить.


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