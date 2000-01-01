17.05 10:04 MIGnews.com

Минздрав требует, чтобы на пляжи ходили в масках

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Израильские пляжи официально открываются 20 мая, но волна экстремальной жары, обрушившаяся на страну, выгнала израильтян к морю уже в минувшие выходные.Между тем, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел сформулировали “фиолетовый стандарт” в рамках которого в среду можно будет вернуться на пляжи.Поскольку количество отдыхающих на пляжах невозможно ограничить, от местных властей будут требовать, чтобы они следили за соблюдением социальной дистанции между находящимися на пляже - два метра. Местные власти также должны будут разместить на пляжах ясные правила поведения во время отдыха.На период кризиса коронавируса отдыхающим не будут выдаваться лежаки для загорания, столы и стулья, использование раздевалок и душей в закрытых помещениях будет запрещено.Уборщики и муниципальные инспекторы на пляжах будут обязаны носить маски. Киоски и рестораны должны работать в соответствии с требованиями министерства здравоохранения - то есть продавать еду и напитки только на вынос.Одновременно сообщается о том, что правительство Израиля рассматривает возможность более раннего открытия ресторанов, чем было запланировано.В частности, рестораны могут открыться уже на этой или в начале следующей недели.Это стало возможным благодаря постоянному снижению количества зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле.Решение правительства по поводу открытия ресторанов, кафе и пабов, как ожидается, будет вынесено в ближайшее время.Отметим, что в последнее время росло недовольство по поводу закрытых заведений общественного питания. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и вовсе пригрозил бунтом, если рестораны не будут открыты.