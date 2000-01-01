17.05 17:11 MIGnews.com
Рестораны откроются раньше, чем ожидалось
Правительство Израиля рассматривает возможность более раннего открытия ресторанов, чем было запланировано.
Об этом сообщают израильские СМИ на иврите.
В частности, рестораны могут открыться уже на этой или в начале следующей недели.
Это стало возможным благодаря постоянному снижению количества зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле.
Решение правительства по поводу открытия ресторанов, кафе и пабов, как ожидается, будет вынесено в ближайшее время.
Отметим, что в последнее время росло недовольство по поводу закрытых заведений общественного питания. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и вовсе пригрозил
бунтом, если рестораны не будут открыты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии