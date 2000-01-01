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Рестораны откроются раньше, чем ожидалось | Фото:17.05 17:11   MIGnews.com

Рестораны откроются раньше, чем ожидалось

Правительство Израиля рассматривает возможность более раннего открытия ресторанов, чем было запланировано.

Об этом сообщают израильские СМИ на иврите.

В частности, рестораны могут открыться уже на этой или в начале следующей недели.

Это стало возможным благодаря постоянному снижению количества зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19 в Израиле.

Решение правительства по поводу открытия ресторанов, кафе и пабов, как ожидается, будет вынесено в ближайшее время.

Отметим, что в последнее время росло недовольство по поводу закрытых заведений общественного питания. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и вовсе пригрозил бунтом, если рестораны не будут открыты.


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