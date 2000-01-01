17.05 22:22 MIGnews.com
Отец Меган Маркл перенес операцию на сердце
Томас Маркл, отец Меган Маркл, невесты принца Гарри, успешно перенёс операцию на сердце.
"Я в порядке. Выздоровление займёт много времени. Останусь в больнице ещё на несколько дней. Мне нельзя волноваться", — цитирует RT слова Томаса.
Согласно информации, восемь дней назад Маркл перенёс сердечный приступ.
Предполагается, что он не сможет присутствовать на свадьбе дочери в Великобритании, которая состоится в субботу, 19 мая.
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