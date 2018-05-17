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скриншот с видео YouTube 18.05 03:43   MIGnews.com

Опоздавший на рейс пассажир пытался выломать двери самолета

В аэропорту австралийского города Мельбурн опоздавший на рейс пассажир пытался выломать двери самолета и попал на видео.


Согласно сообщению РИА Новости, когда мужчина понял, что не успел на свой рейс, он закурил прямо в здании аэропорта, а потом побежал к выходе на взлетно-посадочные полосы и пытался открыть запертые двери самолета.

При попытке усмирить хулигана пострадало двое человек. но в конечном итоге полиция задержала его. Сообщается также, что сотрудники аэропорта проверили перед вылетом состояние самолета, "прочувствовавшего" на себе ярость опоздавшего.

Как сообщалось ранее, в ходе полета китайского пассажирского самолета на высоте 10 километров над поверхностью земли, в лобовом стекле лайнера образовалась трещина, которая начала быстро расползаться и загорелась, однако пилот не растерялся и героически посадил воздушное судно без жертв.
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