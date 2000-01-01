Монахини могут использовать соцсети, но при условии
Папа Римский издал инструкции, которые призывают монахинь использовать социальные сети "благоразумно и осторожно". В документе Cor Orans 2016 года прописаны правила, регулирующие монастырскую жизнь. Сообщается, что новые правила предназначены для защиты покоя и рассудительности.
В документе упоминаются "социальные сети", но не конкретизировано, какие именно.
Отмечено, что благоразумие должно распространяться на "количество информации и типа коммуникации".
Поправки содержат предупреждение, что цифровая культура имеет "важное значение" в обществе. Папа призвал монахинь не позволять цифровым СМИ "стать местом бесполезного расходования времени".
Сам Ватикан активно пользователем Twitter, в аккаунте насчитывается окопримерноло 15 тыс. постов и более 1,5 тыс. на официальной англоязычной странице Папы.