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Монахини могут использовать соцсети, но при условии 17.05 15:10   MIGnews.com

Монахини могут использовать соцсети, но при условии

Папа Римский издал инструкции, которые призывают монахинь использовать социальные сети "благоразумно и осторожно". В документе Cor Orans 2016 года прописаны правила, регулирующие монастырскую жизнь. Сообщается, что новые правила предназначены для защиты покоя и рассудительности.

В документе упоминаются "социальные сети", но не конкретизировано, какие именно.

Отмечено, что благоразумие должно распространяться на "количество информации и типа коммуникации".

Поправки содержат предупреждение, что цифровая культура имеет "важное значение" в обществе. Папа призвал монахинь не позволять цифровым СМИ "стать местом бесполезного расходования времени".

Монахини могут использовать соцсети, но при условии

Сам Ватикан активно пользователем Twitter, в аккаунте насчитывается окопримерноло 15 тыс. постов и более 1,5 тыс. на официальной англоязычной странице Папы.
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