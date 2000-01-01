17.05 09:14 MIGnews.com

Рекорд всех времен: пару сережек продали за 57,4 миллиона

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Пару грушевидных сережек продали на аукционе в Женеве по рекордной цене - 57,4 миллиона долларов.Сережки, названные Апооло и Артемис, сделаны из бриллиантов весом в 14 каратов.Безупречные драгоценные камни были найдены в Южной Африке и идеально подходят друг к другу. Они различаются только цветом - Артемис - розовый, Аполло - голубой.Главный аукционист Sotheby's Дэвид Беннет заявил, что такие бриллианты являются “крайней редкостью”.Бриллианты также отличаются в еще одном критически важном аспекте - цене. Аполло продали за 42,5 миллионов долларов, Артемис - за 15,5 миллионов.Несмотря на огромную цену, сережки проданы меньше чем за ту сумму, на которую рассчитывали Sotheby's - 70 миллионов долларов.