19.05 01:27 MIGnews.com
Продан самый дорогой участок земли в мире
Самый дорогой в мире участок земли продали на правительственном аукционе Гонконга за рекордные три миллиарда долларов, сообщает South China Morning Post.
Участок расположен в самом центре Гонконга, где стоимость недвижимости – одна из наиболее высоких в мире.
Предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиарда долларов.
Участок сейчас занимает пятиэтажная парковка. Ее планируют снести и построить к 2022 году новое "знаковое" здание.
Поделиться
Все по теме
Комментарии