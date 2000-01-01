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19.05 01:27   MIGnews.com

Продан самый дорогой участок земли в мире

Самый дорогой в мире участок земли продали на правительственном аукционе Гонконга за рекордные три миллиарда долларов, сообщает South China Morning Post.

Участок расположен в самом центре Гонконга, где стоимость недвижимости – одна из наиболее высоких в мире.

Предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиарда долларов.

Участок сейчас занимает пятиэтажная парковка. Ее планируют снести и построить к 2022 году новое "знаковое" здание.



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