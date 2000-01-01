17.05 23:06 MIGnews.com

Открылся 70-й Каннский кинофестиваль

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В среду вечером на Лазурном берегу стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. Смотр откроется фильмом "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который покажут вне конкурса. Картину представит сам режиссер вместе со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.Потенциальным обладателем Пальмовой ветви 2017 года критики считают Михаэля Ханеке с картиной "Хэппи-энд", которая рассказывает историю французской семьи, живущей рядом с лагерем мигрантов.Жюри кинофестиваля возглавляет испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним оценивать конкурсантов, в числе прочих, будут американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино.