18.05 01:27 MIGnews.com

Психологи рассказали о значении формы подбородка

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Психологи обнаружили, что взрослые женщины, обладающие выступающим подбородком, более активны в сексуальном плане, чем те из представительниц прекрасного пола, у кого эта черта лица не так ярко выражена, как пишет ladyportal.info.В то же время для мужчин, ищущих продолжительных отношений, такие женщины станут не лучшим выбором. Наличие у женщины крупного подбородка означает высокий уровень мужского гормона тестостерона, который в том или ином количестве присутствует в организме у каждой женщины.Помимо размеров подбородка, этот гормон увеличивает степень настойчивости в сексуальных вопросах, что в больше степени присуще мужчинам. Исследователи из четырех университетов США и Канады взяли группу молодых женщин и попросили их рассказать о своих сексуальных приключениях и фантазиях. Затем группа мужчин дала свою оценку каждой из опрошенных девушек с точки зрения привлекательности как потенциального партнера для долгосрочных отношений.Выяснилось, что, выбирая спутницу жизни, мужчины стараются избегать женщин с ярко выраженными мужскими чертами лица, поскольку бояться оказаться рогоносцами. Психологи считают, что это связано с выработавшимся в результате эволюции желанием, чтобы партнерша воспроизводила потомство только от одного мужчины.Автор исследования, опубликованного в журнале Personality And Individual Differences, говорит: "Полученные результаты являются крайне важной демонстрацией того, что мужское восприятие женщин в качестве желанного и надежного партнера для построения долгосрочных отношений формируется на основе женских черт лица". По его словам, результаты эксперимента позволяют утверждать, что информация о женской склонности к сексуальной любвеобильности, которая напрямую связана с риском измены, потенциально может быть передана через мужеподобность женского лица.