17.05 18:23 MIGnews.com

Иерусалим - самый густонаселенный город Израиля

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В конце 2016 года в Иерусалиме проживало 883 000 человек, говорится в отчете Центрального статистического бюро (ЦБС).В докладе, опубликованном в честь Дня Иерусалима, говорится, что в 2015 году население Иерусалима увеличилось на 16 000 человек. Из 16 000 новых жителей, 8200 были евреи или люди, исповедующие другие религии, а 7800 - арабы.Большинство новых жителей переехали в Иерусалим из Бней-Брака, Тель-Авива, Бейт-Шемеша, Маале-Адумима и Бейтара Иллита. Жители Иерусалима, покинувшие столицу, переехали в основном в Бейт-Шемеш, Тель-Авив, Гиват-Зеев, Бейтар-Илит, Бней-Брак и Модиин.53% жителей Иерусалима живут в своих квартирах, 33% живут в арендуемых квартирах, а остальные живут в свободных квартирах, студенческих общежитиях или других формах проживания. Стоимость средней квартиры в 2015 году составляла 1 894 000 шекелей, а средняя арендная плата составляла 2923 шекелей в месяц.Средний возраст невест из Иерусалима - 21,3 года по сравнению с 24,7 годами в остальной части страны. Еврейские невесты в Иерусалиме вступили в брак в среднем возрасте 22,2 года, в то время как еврейские невесты в остальной части страны выходили замуж в возрасте 27,3 лет. В среднем, евреи Иерусалима вступили в брак в возрасте 23,6 лет, тогда как евреи в остальной части страны женились в 27,8 лет.Отчет ЦБС также показал, что в 2015 году у жителей Иерусалима родилось 23851 детей. 15 438 из этих младенцев (65%) родились у еврейских матерей, а 8 143 (35%) родились у арабских матерей. Младенцы, рожденные в Иерусалиме, составляли 13,2% от общего числа младенцев, родившихся в этом году, тогда как в самом Иерусалиме проживало только 10,2% населения Израиля в течение того же года.В 2015 году в Иерусалиме в среднем было 3,87 ребенка на мать, что выше, чем в среднем по стране - 3,09 детей на одну мать.Из еврейских жителей Иерусалима старше 20 лет, 35% считают себя ортодоксами, 12% - традиционно религиозными, 12% - традиционными, но нерелигиозными, а 21% считают себя светскими. Принадлежность оставшегося 1% - не известна.Статистика Израиля в целом показывает, что 10% населения Израиля считают себя ортодоксами, 11% считают себя религиозными, 13% считают себя традиционно религиозными, 22% считают себя традиционными, но нерелигиозными, а 44% считают себя светскими.В течение 2015-2016 учебного года 75 244 учащихся учились в школах Иерусалима. 49 000 (65%) из школьников учились в ортодоксальных школах, 13 500 обучались в Национальных религиозных школах, а 12 500 школьников обучались в еврейских светских школах.В течение 2014-2015 учебного года 55% учащихся 12-го класса сдавали вступительные экзамены в Израиле, а 34% учащихся Иерусалима получили аттестат об окончании средней школы.Среднее по стране число учащихся 12-го класса, имеющих право на получение диплома об окончании средней школы, составляет 64%.88,6% жителей Иерусалима работают в своем городе проживания, по сравнению с 71,9% жителей Хайфы, 65,2% жителей Тель-Авива, 58,7% жителей Ашдода, 46,5% жителей Петах-Тиквы и 37,1% жителей Ришон-ле-Циона.78% туристов, посетивших Израиль в 2016 году, также посетили Иерусалим, а 51% туристов провели сутки и более в городе.69% туристов посетили Стену Плача, 64% посетили Еврейский квартал, 55% посетили Храм Гроба Господня, 49% посетили Виа Долороса, 49% посетили Масличную гору, 37% посетили город Давид, 28 % посетили Башню Давида, 20% посетили Яд Вашем, 19% посетили Гробницу Сада, 16% посетили Музей Израиля, а 8% посетили мечеть Аль-Акса.В 2015 году число взрослых в возрасте 20 лет и старше, которые проживали в крупных городах (200 000 и более жителей), и которые чувствовали себя комфортно в одиночестве в городах проживания, было ниже среднего уровня - 81%.В городе с самым низким числом граждан, которые чувствовали себя в безопасности в ночное время, был Иерусалим, рейтинг которого составлял всего 71%.