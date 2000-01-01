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Австрия запретила паранджу | Фото: Thinkstock18.05 00:13   MIGnews.com

В Австрии ввели штрафы за паранджу

Нижняя палата австрийского парламента приняла пакет интеграционных мер правительств, объединенных в программу "Интеграционный год", включающую запрет на ношение паранджи на улице и обязательное посещение беженцами курсов изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Нарушителям постановления будет грозить штраф – в частности тем женщинам, которые продолжат носить паранджу, придется заплатить 150 евро.

С сентября все мигранты, получившие статус беженца и претендующие на рабочее место в Австрии, будут обязаны пройти программу интеграции, включая курсы немецкого и местной культуры. "Интеграционный год" длится год, а тем, кто откажется в ней участвовать, сократят пособие.

Кроме того, в Австрии законодатель ограничат раздачу на улицах литературы с пропагандой радикальных идей. По словам министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьяна Курца, большая часть из 150 тысяч мигрантов, которые приехали за последние годы в Австрию, являются выходцами из других культур и плохо образованы, поэтому они должны быть готовы к долгому процессу интеграции.
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