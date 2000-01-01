17.05 14:51 MIGnews.com

Названа самая пьющая страна Европы

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Жители Литвы выбились в мировые лидеры по не самому праздничному показателю, а именно – употреблению спиртного на душу населения. Об этом, как сообщил 16 мая портал Delfi, в Вильнюсе заявил представитель Всемирной организации здоровья.Директор Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ Гауден Галеа утверждает, что в пересчете на этиловый спирт ежегодно жители этого государства выпивают по 16 литров этанола."Это, по новейшим подсчетам, делает ее крупнейшей пьяницей в Европе и в мире", - говорит он.Также в пятерку лидеров антирейтинга вошли Беларусь (15 литров), Латвия (13 литров в пересчете на этанол), а также Россия и Польша, которые, как оказалось, пьют наравне – более 12 литров в год на душу населения.В ВОЗ отмечают, что в Западной Европе проблема пьянства и его последствий намного менее заметна.