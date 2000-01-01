17.05 21:18 MIGnews.com

Японская принцесса отказалась от титула ради любви

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Очень романтическое событие произошло в императорском доме Японии – первая внучка правящего императора Акихито (старшая дочь его сына Акисино) выходит замуж. Большего драматизма ситуации добавляет то, что ее избранник – ее однокурсник, поэтому она вынуждена лишиться титула и, согласно законодательству, покинуть свою семью.Как пишет "Би-би-си", мужем 25-летней Мако Акисино станет ее ровесник, юрист Кей Комуро, с которым она познакомилась в студенческую пору, когда ребята учились в Международном христианском университете в Токио.После того, как Мако перестанет быть принцессой, ей предоставят обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплатят единовременное пособие от государства.Близящаяся свадьба породила опасения на счет того, что, если принцессы и дальше продолжат выходить замуж за простолюдинов, это угрожает императорскому институту. Стоит отметить, что, кроме Мако, холостячек в императорской семье осталось лишь шесть. Мужчин в младшем поколении японских принцев и принцесс немного - лишь младший брат Мако, принц Хисахито.Теперь правительство создало экспертную группу, которая призвала принять срочные меры для сохранения императорской семьи достаточно большой. Например, принцессам могут разрешить создавать свои ветви императорской семьи после вступления в брак за представителей не знатного происхождения.