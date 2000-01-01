Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые: улыбка старит человека на фотографиях | Фото: Thinkstock17.05 23:33   MIGnews.com

Ученые: улыбка старит человека на фотографиях

Улыбка на фотографиях может состарить любого человека на пять – десять лет. К такому выводу пришли израильские ученые.

В частности, 40 волонтеров, принявших участие в исследовании, пытались визуально определить возраст 70 мужчин и женщин среднего возраста. Фотографии одного и того же человека, но с разным набором эмоций оценивались фокус-группой по-разному. Так, на фотографиях с улыбкой волонтеры добавляли объекту исследования несколько лет, в то время как фотографии без каких-либо эмоций оценивались иначе.

Самыми "молодыми" были названы фото, на которых объекты исследования изображали удивление. Эту особенность ученые связывают с тем, что выражение удивления имеет свойство скрадывать некоторые морщины и особенности на лице человека, за счет чего визуально он может казаться значительно моложе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:06
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
21:18
Японская принцесса отказалась от титула ради любви
20:20
Забастовки в Афинах переросли в жестокие столкновения
19:56
Беженца-насильника приговорили к 11 годам тюрьмы
19:20
Годовалый ребенок-бедуин погиб от удара током в Негеве
18:55
Послабление малому бизнесу: все запреты на одной таблице
18:49
Европу и Израиль "атакует" сальмонелла
18:23
Иерусалим - самый густонаселенный город Израиля
17:52
Теракт в лагере беженцев в Сирии
17:21
Евросоюз и Украина официально подписали "безвиз"
17:12
Human Rights требует отмены блокировки сайтов РФ на Украине
16:47
Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима  
16:17
Мудрость толпы: минфин спрашивает народ чем заменить аммиак
16:03
Инцидент со Стеной Плача: виноват Обама  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus