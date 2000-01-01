17.05 23:33 MIGnews.com

Ученые: улыбка старит человека на фотографиях

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Улыбка на фотографиях может состарить любого человека на пять – десять лет. К такому выводу пришли израильские ученые.В частности, 40 волонтеров, принявших участие в исследовании, пытались визуально определить возраст 70 мужчин и женщин среднего возраста. Фотографии одного и того же человека, но с разным набором эмоций оценивались фокус-группой по-разному. Так, на фотографиях с улыбкой волонтеры добавляли объекту исследования несколько лет, в то время как фотографии без каких-либо эмоций оценивались иначе.Самыми "молодыми" были названы фото, на которых объекты исследования изображали удивление. Эту особенность ученые связывают с тем, что выражение удивления имеет свойство скрадывать некоторые морщины и особенности на лице человека, за счет чего визуально он может казаться значительно моложе.