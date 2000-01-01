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65 китайцев сели в тюрьму за то, что притворялись женщинами | Фото: Pixabay17.04 21:46   MIGnews.com

65 китайцев сели в тюрьму за то, что притворялись женщинами

Мало кому неизвестно о том, как рьяно китайское правительство борется с преступностью. Последнее тому подтверждение – приговор, который был вынесен банде виртуальных мошенников, которые, притворяясь женщинами, выманивали у доверчивых "юзеров" деньги.

По данным полиции Нинся-Хуэйского автономного района, 65 арестованных мошенников знакомились в интернете с одинокими китайцами. Преступники действовали по достаточно примитивной схеме: представляясь одинокими дамами, они просили собеседников о материальной помощи.

Таким образом, за 2016 год они собрали 9,2 млн. юаней (1,46 млн. долларов). В целом им удалось облапошить не менее 130 человек.

За это, как сообщает "Синьхуа", 64 члена группировки были приговорены к 12 годам лишения свободы, а их главарь – к 14 годам и 100 тыс. юаней штрафа.
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