Геи вернули право на личную жизнь в китайской соцсети
Китайская социальная сеть Sina Weibo запретила гей-контент на сайте, но под давленим пользователей была вынуждена отменить решение.
Как сообщает Life.Новости, ранее соцсеть Sina Weibo ввела запрет на гей-контент, информация такого рода приравнивалась к насилию и порнографии, однако после протестов гей-активистов, обычных пользователей соцальной сети и комментарий государственного СМИ, основатели Sina Weibo были вынуждены снять запрет.
"К геям должна проявляться толерантность, но контент вульгарного содержания должен быть удалён, несмотря на половую ориентацию", - отметила государственная газета South China Morning Post.
В агентстве подчеркнули, что принадлежность к ЛГБТ-течениям не является нарушением закона в Китае с 1997 года.