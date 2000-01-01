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Фото: pixabay.com - gagnonm1993 18.04 03:23   MIGnews.com

Геи вернули право на личную жизнь в китайской соцсети

Китайская социальная сеть Sina Weibo запретила гей-контент на сайте, но под давленим пользователей была вынуждена отменить решение.

Как сообщает Life.Новости, ранее соцсеть Sina Weibo ввела запрет на гей-контент, информация такого рода приравнивалась к насилию и порнографии, однако после протестов гей-активистов, обычных пользователей соцальной сети и комментарий государственного СМИ, основатели Sina Weibo были вынуждены снять запрет.

"К геям должна проявляться толерантность, но контент вульгарного содержания должен быть удалён, несмотря на половую ориентацию", - отметила государственная газета South China Morning Post.

В агентстве подчеркнули, что принадлежность к ЛГБТ-течениям не является нарушением закона в Китае с 1997 года.
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