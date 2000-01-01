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Основатель `Таглита` показал средний палец 17.04 18:22   MIGnews.com

Основатель "Таглита" показал левым евреям средний палец

Майкл Стейнхардт, миллиардер и сооснователь и один из главных доноров программы "Таглит", в рамках которой с Израилем ежегодно знакомятся тысячи молодых евреев со всего мира, дал своим критикам популярно понять, что он о них думает.

Вечером 16 апреля у Ziegfeld Ballroom в центре Нью-Йорка, где проходила торжественная церемония в честь 18-ой годовщины программы, собрались более 150 еврейских студентов левых и антисионистских взглядов из организаций Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"), Students for Justice in Palestine ("Студенты за справедливость в Палестине"), Palestine Solidarity Alliance ("Альянс солидарности с Палестиной") и "Демократические социалисты Америки". Стоит отметить, что все эти организации открыто поддерживают антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions.

Демонстрация была организована под лозунгом "Возвращение к праву на возвращение". В данном случае речь идет о праве сугубо для палестинцев.

При помощи проекторов демонстранты навели на фасад здания лозунги "Таглит лгал нам" и "Еврейская молодежь требует правды".



Увидевший эту картину Майкл Стейнхардт недолго думая показал недовольным средний палец.

Другого крупнейшего донора "Таглита" – американского филантропа Шелдона Адельсона – который в этот вечер сообщил, что жертвует программе еще 70 млн. долларов, наградили премией "Хранитель еврейского будущего".
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