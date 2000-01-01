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Кассир маркета сорвал куш - $533 млн в Mega Millions 18.04 01:20   MIGnews.com

Кассир маркета сорвал куш - $533 млн в Mega Millions

47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл $533 млн в лотерею Mega Millions.

Он взял самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Ранее Уол работал в одной из американских компаний продавцом продовольственных товаров. Теперь он обладатель многомиллионного выигрыша и безработный, шутит победитель лотереи, пишет WBTV.

Счастливчик решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш Уола составит $220,7 млн.

Билеты американской лотереи Mega Millions продаются в 44 штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах. Выигрыш в $533 млн является четвертым по величине в истории лотереи.
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