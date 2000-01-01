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В Германии наблюдается дефицит специалитов 18.04 00:32   MIGnews.com

В Германии наблюдается дефицит специалистов

Дефицит квалифицированных кадров тормозит рост немецкой экономики. Германии нужно примерно 440 тысяч специалистов.

Нехватка специалистов снижает экономрост на один 1% ежегодно, об этом говорится в исследовании Института немецкой экономики (IW).

Так, по данным экспертов, стране не хватает более 400 тысяч специалистов.

Если же немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это принесет экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9%, пишет SivTelegram.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).
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