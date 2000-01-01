18.04 01:13 MIGnews.com

Пугачева и Галкин отметили Пасху в Иерусалиме

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Известная звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин отметили Пасху в Иерусалиме. Об этом российский комик сообщил в своем Instagram, передает vladtime.ru.Максим Галкин разместил у себя в блоге два фото, демонстрирующих, как все его семейство отмечает светлый день Пасхи. На первом он изображен вместе с супругой Аллой Пугачевой около храма Гроба Господня, который, как гласит Священное Писание, находится на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христоса.Архитектурное здание определенно поразило своим исполнением. Однако поклонники больше обратили внимание на то, как одет Галкин: в яркий костюм желтого цвета и зеленый пиджак. Его жена-певица выбрала более скромный наряд: белый бриджи, свободная туника и шляпка. Некоторые отметили, что они выглядят как клоуны, хотя это не совсем допустимо в храме. Другие же подписчики поздравили супругов и назвали их очень милыми.Позже в Instagram Максима Галкина появилось еще одно фото, на котором изображены их с Аллой Пугачевой дети перед богатыми корзинками с традиционными угощениями на Пасху.