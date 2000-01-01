18.04 03:15 MIGnews.com

Филипп Киркоров рассказал о своей гастрольной жене

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Певец Филипп Киркоров рассказал о своей гастрольной жене. Это событие произошло на передаче "Секрет на миллион", передает vladtime.ru.Сообщается, что Киркоров не имеет желание связывать себя узами брака, после неудачного опыта с Аллой Пугачевой. Теперь артист довольствуется лишь временными отношениями, и его это полностью устраивает.На передаче был поставлен вопрос о том, кем ему приходится та девушка, которая постоянно сопровождает Киркорова на концерты и торжественные мероприятия. На этот вопрос он ответил, что это его гастрольная супруга, которая всегда с ним на работе, готовит и ухаживает за своим кумиром.После таких комментариев в студии передачи появилась Анна Сивкова, которая и есть та самая гастрольная жена Филиппа Киркорова. Она сама откровенно призналась журналистам в больших чувствах к суперзвезде российской музыки.Ограничиваются ли отношения рабочей средой с Сивковой, об этом певец умолчал, сказал лишь то, что после работы, если есть свободное время, они вместе с гастрольной подругой посещают выставки и торжественные церемонии.