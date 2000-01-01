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Хакеры запустили порно в метро через взломанный Wi-Fi 17.04 13:36   MIGnews.com

Хакеры взломали метро Дели и включили порно вместо рекламы

Сотням пассажиров одной из самых загруженных станций индийского Дели – четвертого на населению города в мире – предстало не очень привычное зрелище, а именно порнографический ролик, который несколько хакеров запустили вместо привычных рекламных объявлений.

Как пишет Mirror, инцидент произошел на прошедших выходных в самом центре города – деловом районе Коннот-Плейс. Пассажиры не сразу обратили внимание на происходящее, но вскоре начали снимать происходящее на смартфоны. В результате видео оказалось в интернете.



Администрация подземки провела предварительное расследование, которое показало, что дисплей был установлен не до конца, из-за чего кто угодно мог подключиться к нему по Wi-Fi.

Одна из камер и сняла троих мужчин, которые не преминули воспользоваться такой возможностью и пошутить. Они передали на дисплей видео с одного из своих смартфонов. Сейчас полиция занимается выяснением их личностей. Им грозит обвинения в нарушении законов об информационных технологиях, непристойной рекламе и неприличном изображении женщин.
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