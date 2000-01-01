17.04 15:52 MIGnews.com

Принц Гарри: после смерти матери пережил "тотальный хаос"

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Британский принц Гарри рассказал, что после гибели в автокатастрофе в 1997 году его матери, принцессы Дианы, он пережил несколько крайне тяжелых в психологическом плане лет и даже обращался к психотерапевту.По словам Гарри, после смерти Дианы он почти на два десятилетия "закрыл все эмоции" и начал разбираться внутренне со своим горем лишь в возрасте 28 лет, когда стал осознавать, что находится на грани "того, чтобы ударить кого-нибудь". Об этом сам принц сообщил в интервью газете Telegraph.Потеря матери очень серьезно повлияла на психику 12-летнего подростка. Как члену королевской семьи, ему постоянно приходилось быть в центре общественного внимания, что часто приводило его в состояние, близкое к полному срыву.Чтобы справиться со своими проблемами, принц начал обращаться к психотерапевтам, а также занялся боксом. По его словам, помочь выправить свое психическое состояние ему помогли поддержка родных, прежде всего старшего брата Уильяма, а также военная служба в Афганистане, где он работал в отделении по реабилитации раненых и научился выслушивать их проблемы. К счастью, период "тотального хаоса" в жизни принца продолжался всего два года.Открыто рассказать о своем опыте в интервью принц Гарри решил, чтобы помочь сломать существующие предубеждения касательно вопросов психического здоровья.