Фильмы, которые напоминают, что планета может «устать»
22 апреля — важный день для всех, кому небезразлична судьба планеты. Именно эта дата получила статус всемирного «Дня Земли» почти 40 лет назад.
Благодаря энтузиазму группы студентов во главе с сенатором Гейлордом Нельсоном эта дата обрела масштабную популярность. Сегодня проблема экологии активно популяризуется, и немалый вклад в распространение информации среди общественности внесли представители мирового кинематографа.
Желая оценить всю степень важности тех проблем, которые актуальны для каждого жителя Земли сегодня, начните «погружение» с фильма «Одиннадцатый час», представленного на https://www.ivi.ru/watch/106286/description. Ни для кого не секрет, что Леонардо ДиКаприо является одним из самых ярых пропагандистов «зеленых технологий» и вегетарианства. В этот раз популярный актер пробует найти последователей с помощью кинопроекта. Авторам фильма удалось охватить по-настоящему шокирующие проблемы, последствия которых становятся реальностью уже сейчас. Посыл более чем недвусмысленный и заставляет вспомнить, что это не природа не обойдется без людей, а мы сами не сможем жить без природы.
«Жизнь после людей» — один из наиболее известных сериалов, в которых также раскрывается вопрос сохранения окружающего мира. Фактически проект является экранизацией теорий многочисленных ученых на тему того, какой будет Земля после того, как она «освободится» от своего населения. Сценарии с провокационным подтекстом, воссозданные с помощью компьютерных технологий, удивительным образом переплетаются с реальными проблемами грядущего бедствия. Чернобыль, остров Пасхи — стоит ли продолжать перечень живых «напоминаний» о том, до чего могут «довести» люди нашу Землю?
В качестве продолжения тематической подборки предлагаем ознакомиться с фильмом «Век глупцов». Картина повествует о недалеком будущем, а именно — реалиях 2055 года. По мнению авторов, уже тогда глобальные проблемы мировой экологии дадут о себе знать и погубят человечество. В центре сюжета — последний из выживших. Герой фильма просматривает архив видеозаписей и составляет свое личное послание. И неважно, что в живых остался только он: если есть хоть малейший шанс, что его сообщение будет обнаружено хоть кем-то, важно не допустить повторения ошибок.
Приступите к просмотру научно-познавательных картин на ivi.ru уже сейчас, и вы осознаете, что будущее Земли зависит не только от банкиров, промышленных олигархов и «черных» политиков, а от каждого из нас. И оно уже наступает.