17.04 22:23 MIGnews.com

Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами

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Новыми соседями актрисы станут не менее звездные персоны – актеры и музыканты.Голливудская актриса Анджелина Джоли приобрела одну из самых дорогих вилл в Лос-Анджелесе, пишут местные СМИ.Кинозвезда приобрела за 25 миллионов долларов исторический особняк, в котором жил знаменитый американский режиссер Сесил Демилль до своей смерти в 1959 году.Вилла насчитывает 6 спален и 10 бассейнов. В соседях у Джоли будут актрисы Натали Портман и Эллен Помпео, обладатель "Оскара" Кейси Аффлен, рэпер Уильям Адамс, выступающий под псевдонимом will.i.am.После развода со своим мужем – актером Брэдом Питтом – Джоли переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу.