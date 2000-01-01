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instagram.com 17.04 22:23   MIGnews.com

Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами

Новыми соседями актрисы станут не менее звездные персоны – актеры и музыканты.
Голливудская актриса Анджелина Джоли приобрела одну из самых дорогих вилл в Лос-Анджелесе, пишут местные СМИ.
Кинозвезда приобрела за 25 миллионов долларов исторический особняк, в котором жил знаменитый американский режиссер Сесил Демилль до своей смерти в 1959 году.

Вилла насчитывает 6 спален и 10 бассейнов. В соседях у Джоли будут актрисы Натали Портман и Эллен Помпео, обладатель "Оскара" Кейси Аффлен, рэпер Уильям Адамс, выступающий под псевдонимом will.i.am.

После развода со своим мужем – актером Брэдом Питтом – Джоли переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу.
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