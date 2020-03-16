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Участники Евровидения не снимут видеовизитки в Нидерландах 18.03 00:21   MIGnews.com

Участники Евровидения не снимут видеовизитки в Нидерландах

Из-за карантина, введенного в странах Европейского Союза из-за пандемии коронавируса, в Нидерландах отменили съемки визиток участников международного песенного конкурса Евровидение-2020.

Обычно видеовизитки снимаются в принимающей стране, в этом году 41 участник должен был сделать их в Нидерландах. Из-за отмены съемок коллективы создадут их каждый у себя на родине. Об этом сообщает Wiwibloggs.

Сообщается, что первыми отказались от создания видеовизиток своих участников в принимающей стране Израиль и Литва.


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