Участники Евровидения не снимут видеовизитки в Нидерландах
Из-за карантина, введенного в странах Европейского Союза из-за пандемии коронавируса, в Нидерландах отменили съемки визиток участников международного песенного конкурса Евровидение-2020.
Обычно видеовизитки снимаются в принимающей стране, в этом году 41 участник должен был сделать их в Нидерландах. Из-за отмены съемок коллективы создадут их каждый у себя на родине. Об этом сообщает Wiwibloggs.
Сообщается, что первыми отказались от создания видеовизиток своих участников в принимающей стране Израиль и Литва.