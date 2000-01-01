17.03 20:39 MIGnews.com

РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника

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Русская православная церковь разработала свод правил профилактики коронавируса во время служб в церквях. Документ уже утвердил патриарх Кирилл, правда, правила распространяются только на Московскую епархию.Согласно правилам, после причастия верующего ложечку для вина предписано вытирать пропитанной спиртом тканью и окунать в воду. Для "утирания уст" будут давать одноразовые салфетки, запивать будет предложено из одноразовой посуды, пишут СМИ.При миропомазании планируется использовать ватные палочки, раздавать антидор будут в резиновых перчатках. Также прихожанам перестанут давать крест для целования, вместо этого его будут возлагать на головы.Священнослужителей попросили воздерживаться от "преподания руки для целования".