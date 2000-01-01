Гражданство Румынии (ЕС) “по наследству” для израильтян
Поспешите получить паспорт Румынии (Евросоюза) “по наследству”, пока не введен полноценный экзамен по румынскому языку (пока только устное собеседование)!
В Израиле проживает большое количество выходцев из Румынии, Бессарабии, Молдовы, части Украины (Черновцы и обл.). Многие из них, а также их потомки, могут получить румынское гражданство, а значит и паспорт ЕС.
Прекрасный город Тимишоара
Похоже, что извечный вопрос родства румын с древними римлянами не дает покоя жителям карпатской страны. Особенно «отличилась» в этом вопросе Тимишоара – там древнеримские следы можно увидеть буквально повсюду. Начиная со знаменитой статуи Капитолийской волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, до относительно современного здания Национального оперного театра. Дело в том, что по своей архитектуре он очень напоминает сооружения Римского Форума, которые благополучно дожили до наших дней (хотя и далеко не в лучшем виде).
Именно древнеримские развалины и напоминает архитектура театра. Это необычно и очень нетрадиционно. Мы привыкли, что театры – это помпезное барокко, изобилующее скульптурами и декором из лепнины. Но оказывается, театры могут быть и другими!
Театр Тимишоары расположен на Оперной площади. Говорят, что именно отсюда и начиналось знаменитое восстание 1989 года – то самое, что привело к свержению Николае Чаушеску. Вот такое необычное, а для румын – еще и героическое место!
Обратим внимание и на Музей изобразительных искусств. Этот музей – настоящая гордость и слава Тимишоары. Во-первых, Музей изобразительных искусств, о котором и пойдет речь, расположился в старинном замке барокко, построенном около трехсот лет назад. Во-вторых, коллекция шедевров музея настолько обширна и уникальна, что просто диву даешься: откуда в небольшом (сравнительно, конечно) румынском городке такие сокровища? Ответ прост: когда-то этот край был частью огромной империи. Вот и осталось от славного прошлого наследство…
Бесконечные залы и сотни полотен. Фламандцы, итальянцы и, конечно же, румыны. Чего только не встретишь на стенах этого музея! Старинные картины, датированные прошлыми столетиями, и вполне современные творения. Здесь вам и придворные сцены, и бытовые (совсем не скромные) условия жизни аристократии, и повседневная рутина обычного люда – в основном крестьян. Словом, вся жизнь города – как на ладони! Да еще и «в картинках»! Интересный экскурс в прошлое гарантирован!
В 1991г в Румынии принят закон "О гражданстве Румынии" № 21/1991 г., статья 11 которого гласит: "если Вы являетесь потомком подданного КР (Королевства Румынии) или Ваши предки проживали на территории Румынии, включавшей в себя земли Северной Буковины (Украина), Молдавии, бывшей Бессарабии и г. Бендеры (без остального Приднестровья) до 1940-го г., то Вы имеете право на румынское гражданство."
Уже не первый год в румынских политических кругах усиливаются голоса, требующие введения большого языкового теста для всех желающих восстановить гражданство. Подайте документы как можно быстрее, и Вы сумеете избежать языкового экзамена.
Разумеется, мы не призываем Вас покинуть Израиль, но задуматься о дополнительном варианте в Вашей жизни и в жизни Ваших родных – это умное и своевременное решение! Европейский паспорт даёт возможность учиться, работать, заниматься бизнесом, иметь социальные льготы, брать разнообразные ссуды в европейских банках под низкий процент (только для граждан!).
В самые ближайшие недели мы сможем предложить Вашему вниманию ряд новых возможностей по восстановлению гражданства ЕС в Центральной и Восточной Европе – в таких странах, как Болгария, Словакия, Чехия и др.
Консалтинговое агентство в Израиле A.R.IMMIGREALTY
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