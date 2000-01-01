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Гражданство Румынии (ЕС) “по наследству” для израильтян | Фото:17.03 11:30   MIGnews.com

Гражданство Румынии (ЕС) “по наследству” для израильтян

Поспешите получить паспорт Румынии (Евросоюза) “по наследству”, пока не введен полноценный экзамен по румынскому языку (пока только устное собеседование)!

В Израиле проживает большое количество выходцев из Румынии, Бессарабии, Молдовы, части Украины (Черновцы и обл.). Многие из них, а также их потомки, могут получить румынское гражданство, а значит и паспорт ЕС.

Прекрасный город Тимишоара

Похоже, что извечный вопрос родства румын с древними римлянами не дает покоя жителям карпатской страны. Особенно «отличилась» в этом вопросе Тимишоара – там древнеримские следы можно увидеть буквально повсюду. Начиная со знаменитой статуи Капитолийской волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, до относительно современного здания Национального оперного театра. Дело в том, что по своей архитектуре он очень напоминает сооружения Римского Форума, которые благополучно дожили до наших дней (хотя и далеко не в лучшем виде).

Именно древнеримские развалины и напоминает архитектура театра. Это необычно и очень нетрадиционно. Мы привыкли, что театры – это помпезное барокко, изобилующее скульптурами и декором из лепнины. Но оказывается, театры могут быть и другими!
Театр Тимишоары расположен на Оперной площади. Говорят, что именно отсюда и начиналось знаменитое восстание 1989 года – то самое, что привело к свержению Николае Чаушеску. Вот такое необычное, а для румын – еще и героическое место!

Обратим внимание и на Музей изобразительных искусств. Этот музей – настоящая гордость и слава Тимишоары. Во-первых, Музей изобразительных искусств, о котором и пойдет речь, расположился в старинном замке барокко, построенном около трехсот лет назад. Во-вторых, коллекция шедевров музея настолько обширна и уникальна, что просто диву даешься: откуда в небольшом (сравнительно, конечно) румынском городке такие сокровища? Ответ прост: когда-то этот край был частью огромной империи. Вот и осталось от славного прошлого наследство…

Бесконечные залы и сотни полотен. Фламандцы, итальянцы и, конечно же, румыны. Чего только не встретишь на стенах этого музея! Старинные картины, датированные прошлыми столетиями, и вполне современные творения. Здесь вам и придворные сцены, и бытовые (совсем не скромные) условия жизни аристократии, и повседневная рутина обычного люда – в основном крестьян. Словом, вся жизнь города – как на ладони! Да еще и «в картинках»! Интересный экскурс в прошлое гарантирован!

В 1991г в Румынии принят закон "О гражданстве Румынии" № 21/1991 г., статья 11 которого гласит: "если Вы являетесь потомком подданного КР (Королевства Румынии) или Ваши предки проживали на территории Румынии, включавшей в себя земли Северной Буковины (Украина), Молдавии, бывшей Бессарабии и г. Бендеры (без остального Приднестровья) до 1940-го г., то Вы имеете право на румынское гражданство."

Уже не первый год в румынских политических кругах усиливаются голоса, требующие введения большого языкового теста для всех желающих восстановить гражданство. Подайте документы как можно быстрее, и Вы сумеете избежать языкового экзамена.

Разумеется, мы не призываем Вас покинуть Израиль, но задуматься о дополнительном варианте в Вашей жизни и в жизни Ваших родных – это умное и своевременное решение! Европейский паспорт даёт возможность учиться, работать, заниматься бизнесом, иметь социальные льготы, брать разнообразные ссуды в европейских банках под низкий процент (только для граждан!).

В самые ближайшие недели мы сможем предложить Вашему вниманию ряд новых возможностей по восстановлению гражданства ЕС в Центральной и Восточной Европе – в таких странах, как Болгария, Словакия, Чехия и др.

Консалтинговое агентство в Израиле A.R.IMMIGREALTY

052-569-65-80/ WhatsApp, Звонок из-за границы + 972 (52) 569-65-80

abindersam@gmail.com; www.ec-passport.co.il https://www.facebook.com/ARImmigrealty

Гражданство ЕC для израильтян – Румынии, Португалии, Германии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии и др., ПМЖ в Канаде

Браки для израильтян за границей,
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Получение документов из стран бывшего СССР (от 1000 шек).

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