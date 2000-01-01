17.03 11:30 MIGnews.com

Гражданство Румынии (ЕС) “по наследству” для израильтян

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Похоже, что извечный вопрос родства румын с древними римлянами не дает покоя жителям карпатской страны. Особенно «отличилась» в этом вопросе Тимишоара – там древнеримские следы можно увидеть буквально повсюду. Начиная со знаменитой статуи Капитолийской волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, до относительно современного здания Национального оперного театра. Дело в том, что по своей архитектуре он очень напоминает сооружения Римского Форума, которые благополучно дожили до наших дней (хотя и далеко не в лучшем виде).Именно древнеримские развалины и напоминает архитектура театра. Это необычно и очень нетрадиционно. Мы привыкли, что театры – это помпезное барокко, изобилующее скульптурами и декором из лепнины. Но оказывается, театры могут быть и другими!Театр Тимишоары расположен на Оперной площади. Говорят, что именно отсюда и начиналось знаменитое восстание 1989 года – то самое, что привело к свержению Николае Чаушеску. Вот такое необычное, а для румын – еще и героическое место!Обратим внимание и на Музей изобразительных искусств. Этот музей – настоящая гордость и слава Тимишоары. Во-первых, Музей изобразительных искусств, о котором и пойдет речь, расположился в старинном замке барокко, построенном около трехсот лет назад. Во-вторых, коллекция шедевров музея настолько обширна и уникальна, что просто диву даешься: откуда в небольшом (сравнительно, конечно) румынском городке такие сокровища? Ответ прост: когда-то этот край был частью огромной империи. Вот и осталось от славного прошлого наследство…Бесконечные залы и сотни полотен. Фламандцы, итальянцы и, конечно же, румыны. Чего только не встретишь на стенах этого музея! Старинные картины, датированные прошлыми столетиями, и вполне современные творения. Здесь вам и придворные сцены, и бытовые (совсем не скромные) условия жизни аристократии, и повседневная рутина обычного люда – в основном крестьян. Словом, вся жизнь города – как на ладони! Да еще и «в картинках»! Интересный экскурс в прошлое гарантирован!Мы беремся только за те проекты, в успех которых верим сами.С нами у Вас получится!На правах рекламы