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Коронавирус: в Китае растет число разводов 17.03 21:21   MIGnews.com

Коронавирус: в Китае растет число разводов

Согласно данным бюро регистрации по всей стране, число разводов в Китае значительно возросло, поскольку "пары проводят слишком много времени вместе дома" во время самоизоляции из-за коронавируса.

По словам чиновников, только в городе Дачжоу, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе Китая, более 300 пар запланировали развод в период с 24 февраля. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что резкое увеличение числа запросов на развод может быть вызвано тем фактом, что партнеры провели слишком много времени в карантине.

"Молодые люди проводят много времени дома. Они склонны вступать в горячие споры из-за чего-то мелкого и спешат получить развод", - заявил глава департамента регистрации браков.

Другим фактором может быть задержка подачи заявок из-за закрытия офисов в течение почти месяца во время эпидемии коронавируса.

Также сообщается, что в отделах регистрации браков в Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая также наблюдался беспрецедентный рост числа разводов после повторного открытия 1 марта.


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