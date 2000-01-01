17.03 21:21 MIGnews.com
Коронавирус: в Китае растет число разводов
Согласно данным бюро регистрации по всей стране, число разводов в Китае значительно возросло, поскольку "пары проводят слишком много времени вместе дома" во время самоизоляции из-за коронавируса.
По словам чиновников, только в городе Дачжоу, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе Китая, более 300 пар запланировали развод в период с 24 февраля. Об этом сообщает Daily Mail
.
Предполагается, что резкое увеличение числа запросов на развод может быть вызвано тем фактом, что партнеры провели слишком много времени в карантине.
"Молодые люди проводят много времени дома. Они склонны вступать в горячие споры из-за чего-то мелкого и спешат получить развод", - заявил глава департамента регистрации браков.
Другим фактором может быть задержка подачи заявок из-за закрытия офисов в течение почти месяца во время эпидемии коронавируса.
Также сообщается, что в отделах регистрации браков в Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая также наблюдался беспрецедентный рост числа разводов после повторного открытия 1 марта.
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