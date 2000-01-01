18.03 05:27 MIGnews.com

Ученые обнаружили существ, которые пережили динозавров

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Международная группа ученых прочитала геном гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus) – ядовитого млекопитающего, чьи предки обособились от других насекомоядных еще во времена динозавров.Об открытии биологов сообщает в субботу, 17 марта Naked science.По данным издания, исследовательская экспедиция отправилась на острова Карибского бассейна, где расположены места обитания зверьков.Ученые отмечают, что кроме утконоса, нескольких видов бурозубок, гаитянского щелезуба и его близкого родственника, кубинского щелезуба, ни одно из ныне живущих млекопитающих не умеет самостоятельно производить яд.Токсин формируется в видоизмененных слюнных железах животного, а затем стекает по специальным каналам в его острых резцах. У щелезубов нет противоядия от собственного яда, поэтому даже небольшие драки с укусами могут стать для них смертельными. У них есть и другие необычные и примитивные для млекопитающих черты: огромные когти, подвижное рыло на шарнирном суставе и соски на ягодицах.По словам исследователей, такие особенности щелезубов говорят о том, что они произошли от древних насекомоядных еще во времена динозавров. Поэтому геном гаитянского щелезуба принадлежит самой отдаленной ветви из всех секвенированных на данный момент млекопитающих."Нам удалось доказать, что щелезубы появились на Земле очень рано, примерно 73 миллиона лет назад. Теперь мы можем говорить о том, что их предки успешно пережили удар метеорита, уничтожившего динозавров, несмотря на то, что он упал совсем недалеко от Карибских островов", — рассказывает Тарас Олексюк, генетик из университета Пуэрто-Рико.Щелезубы обитают на Кубе и на Гаити в изоляции друг от друга и ведут скрытный ночной образ жизни. Ученые отмечают, что на сегодня они находятся под угрозой исчезновения.