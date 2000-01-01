19.03 01:08 MIGnews.com

Ди Каприо построит в Израиле современный эко-отель

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил стать инвестором и партнером нового экологического отеля в Герцлии.Создателем "зеленого" отеля станет всемирно известный архитектор Дэвид Роквелл.Это будет комплекс из двухэтажный зданий на 180 номеров с бассейнами. Отель построят близ порта Герцлии.Новый отель будет сконструирован при содействии Совета по экологическому строительству США и сертифицирован Руководством по энергоэффективному и экологическому проектированию."Поскольку мы стремимся строить будущее с минимальными последствиями от изменений климата, нам нужны проекты в русле экологического дизайна", - отметил актер, который давно уже является эко-активистом.По его словам, экологическое развитие является важной частью строительного сектора, который "работает в партнерстве с природой, не во вред ей".