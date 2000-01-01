18.03 01:17 MIGnews.com

Amazon потратить полмиллиарда на сериал "Властелин Колец"

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Сериал "Властелин Колец" обойдется американской компании Amazon в полмиллиарда долларов. Об этом сообщает издание GameSpot.Уточняется, что эта сумма рассчитана на затраты двух сезонов фантастической саги.Amazon заплатила 250 млн. долларов только за одно право экранизации. Приблизительно такая же сумма потребуется на продюсирование и маркетинг.О том, что корпорация намерена заниматься производством Властелина колец, стало известно еще осенью 2017 года.Сообщается, что эти показатели в разы превышают затраты на телевизионное шоу "Человек в высоком замке", которое привлекло около 1,15 миллиона новым подписчиков сервиса Amazon Prime.