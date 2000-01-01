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www.statehouse.gov.sl 18.03 00:30   MIGnews.com

В Африке нашли один из самых крупных в мире алмазов

Пастор из Сьерра-Леоне нашел в округе Коно необработанный алмаз весом 706 карат. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на правительство Сьерра-Леоне.

Как отмечает агентство, это крупнейший необработанный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года. Алмаз пока что не оценили, он сдан на хранение в банк Сьерра-Леоне.

Представитель президента Абдулаи Байрайтай заявил, что алмаз представили президенту Страны Эрнесту Бай Короме.

Самый крупный алмаз в стране нашли горняки в 1972 году, его вес составил почти 969 карат.

По данным агентства, это один из 20 крупнейших в мире алмазов.
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