18.03 00:30 MIGnews.com

В Африке нашли один из самых крупных в мире алмазов

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Пастор из Сьерра-Леоне нашел в округе Коно необработанный алмаз весом 706 карат. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на правительство Сьерра-Леоне.Как отмечает агентство, это крупнейший необработанный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года. Алмаз пока что не оценили, он сдан на хранение в банк Сьерра-Леоне.Представитель президента Абдулаи Байрайтай заявил, что алмаз представили президенту Страны Эрнесту Бай Короме.Самый крупный алмаз в стране нашли горняки в 1972 году, его вес составил почти 969 карат.По данным агентства, это один из 20 крупнейших в мире алмазов.