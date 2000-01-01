Принца Уильяма высмеяли за неуклюжие танцы

Принц Уильям смутил поклонников британской королевской семьи. Он посетил ночное заведение и отлично отдохнул на танцполе, однако остаться незамеченным ему все же не удалось.
Издание DailyMail поделилось видео, на котором наследный принц танцует под песню группы Cardboard Fox. Снятое на камеру действо происходило в ночном клубе Farinet в Швейцарии, где он в компании близких друзей отдыхает на горнолыжном курорте.
Судя по всему, наследник британского престола придерживается правила танцуй так, как будто тебя никто не видит. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи сети, увидевшие кадры с отдыха монаршей особы в ночном клубе Швейцарии.
Ролик тут же разлетелся по Сети, а фанаты Уильма иронично окрестили его "королем танцпола".