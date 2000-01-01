18.03 04:39 MIGnews.com

Принца Уильяма высмеяли за неуклюжие танцы

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Принц Уильям смутил поклонников британской королевской семьи. Он посетил ночное заведение и отлично отдохнул на танцполе, однако остаться незамеченным ему все же не удалось.Издание DailyMail поделилось видео, на котором наследный принц танцует под песню группы Cardboard Fox. Снятое на камеру действо происходило в ночном клубе Farinet в Швейцарии, где он в компании близких друзей отдыхает на горнолыжном курорте.Судя по всему, наследник британского престола придерживается правила танцуй так, как будто тебя никто не видит. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи сети, увидевшие кадры с отдыха монаршей особы в ночном клубе Швейцарии.Ролик тут же разлетелся по Сети, а фанаты Уильма иронично окрестили его "королем танцпола".