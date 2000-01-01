Президент шахматной федерации встречался с инопланетянами
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что в 1997 году в Москве встретился с инопланетянами. Тогда он занимал пост президента Калмыкии, передает ТСН.
"Здесь в центре Москвы у меня квартира. Я приехал со встречи, почитал книгу, телевизор посмотрел. Все, лег спать вроде бы. А потом анализировал: сон это или не сон. Может быть, и сон, но, с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. И я переместился на корабль, тарелка.
Начитавшись фантастических книг, я говорю: "Слушайте, у вас здесь час, а там тысяча лет пройдет. Я вернусь, там совсем другая земля будет. Я не найду тех людей, с которыми я работал, живу". Они говорят: "Нет, нормально"", - говорит Илюмжинов.
По его словам, пришельцы были желтого цвета.
"Я говорю: "Почему вы в контакт не вступите?" Они говорят: "Вы еще не готовы, вы же с муравьями не общаетесь, вы еще на том зачаточном уровне", - рассказал президент FIDE.