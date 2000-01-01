17.03 13:39 MIGnews.com

Звезда сериала "Друзья" избивала премьера Канады в школе

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Актер Мэтью Перри, который известен на весь мир ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья" рассказал, как избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо в школе. Перри делал это потому, что он как признался, завидовал успехам Трюдо в спорте.Об этом американо-канадский актер рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела. В ходе беседы с ведущим Мэтью Перри поведал, что ходил в начальную школу вместе с будущим премьером Канады.Кстати, отец Джастина Трюдо в то время занимал пост премьер-министра Канады."Чендлер" отметил, что об этом ему напомнил его друг Крис Мюррей, с которым он ходил в пятый класс."Думаю, Трюдо добивался успехов в спорте, в котором мы не преуспели. Это была чистая зависть", — признался Мэтью Перри.Однако при этом он добавил, что это вовсе не хвастовство. По его словам это было ужасно, заявил актер, назвав себя также глупым ребенком.