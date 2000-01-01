17.03 13:03 MIGnews.com

ЕС грозит Facebook, Twitter и Google штрафом

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Власти Евросоюза обвинили руководство компаний Facebook, Twitter и Google в нарушении прав потребителей. ЕС выделил руководству месяц на изменение формата услуг согласно европейскому законодательству.Об этом передает агентство Reuters.Как сообщается, в декабре прошлого года власти ЕС оповестили вышеуказанные компании о том, что некоторые из их условий пользования нарушают закон Евросоюза о защите прав потребителей. В частности, ЕС осудил регламент платформ, согласно которому, чтобы при желании подать на них в суд гражданин Евросоюза обязан направиться для этого в США.Кроме этого Facebook, Twitter и Google были предъявлены обвинения в недостаточных усилиях в борьбе с мошенничеством и махинациями на собственных сайтах.