Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ЕС грозит Facebook, Twitter и Google штрафом | Фото: Thinkstock17.03 13:03   MIGnews.com

ЕС грозит Facebook, Twitter и Google штрафом

Власти Евросоюза обвинили руководство компаний Facebook, Twitter и Google в нарушении прав потребителей. ЕС выделил руководству месяц на изменение формата услуг согласно европейскому законодательству.

Об этом передает агентство Reuters.

Как сообщается, в декабре прошлого года власти ЕС оповестили вышеуказанные компании о том, что некоторые из их условий пользования нарушают закон Евросоюза о защите прав потребителей. В частности, ЕС осудил регламент платформ, согласно которому, чтобы при желании подать на них в суд гражданин Евросоюза обязан направиться для этого в США.

Кроме этого Facebook, Twitter и Google были предъявлены обвинения в недостаточных усилиях в борьбе с мошенничеством и махинациями на собственных сайтах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:11
Япония готовится к ядерной атаке КНДР
13:39
Звезда сериала "Друзья" избивала премьера Канады в школе
12:43
США не исключили возможность военных действий против КНДР
12:24
Депутаты от НДИ против юридической сделки с Баселем Гатасом
11:53
США просят РФ выдать хакеров без договора об экстрадиции
11:35
Израильский удар был нанесен по грузу ракет SCAD-D
11:24
Госдепартамент: мы не сократим помощь Израилю
10:52
Прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами Фийона
10:26
Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы
10:06
Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек  
09:56
В аэропорту застрелили пса, мешавшего взлету самолетов
09:38
Бай, бай Европа
09:28
Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха  
09:26
Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus