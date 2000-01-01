17.02 11:34 MIGnews.com

Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради замужества

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Племянница покойной принцессы Дианы, модель Китти Спенсер приняла решение обратиться в иудаизм, ради свадьбы с еврейским модным магнатом.Так, 29-летняя модель помолвлена с 61-летним Майклом Льюисом, возглавляющимКитти Спенсер, 29-летняя модель, помолвлена с 61-летним Майклом Льюисом, который возглавляет компанию Foschini Group, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Отметим, брак станет уже вторым для уроженца Южной Африки, состояние rкоторого оценивается в более $100 млн.Пока неизвестно, какую именно ветвь иудаизма примет Спенсер, чей кузен принц Уильям является вторым в очереди на британский престол и, соответственно, верховное лидерство Англиканской церкви.По словам близких друзей пары, Спенсер "принимает религиозные наставления" при подготовке к браку.Добавим, впервые Льюис женился еще в 1985 на году, а от первого брака у него осталось трое взрослых детей.