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Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради женитьбы | Фото:17.02 11:34   MIGnews.com

Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради замужества

Племянница покойной принцессы Дианы, модель Китти Спенсер приняла решение обратиться в иудаизм, ради свадьбы с еврейским модным магнатом.

Так, 29-летняя модель помолвлена с 61-летним Майклом Льюисом, возглавляющим

Китти Спенсер, 29-летняя модель, помолвлена с 61-летним Майклом Льюисом, который возглавляет компанию Foschini Group, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Отметим, брак станет уже вторым для уроженца Южной Африки, состояние rкоторого оценивается в более $100 млн.

Пока неизвестно, какую именно ветвь иудаизма примет Спенсер, чей кузен принц Уильям является вторым в очереди на британский престол и, соответственно, верховное лидерство Англиканской церкви.

По словам близких друзей пары, Спенсер "принимает религиозные наставления" при подготовке к браку.

Добавим, впервые Льюис женился еще в 1985 на году, а от первого брака у него осталось трое взрослых детей.


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