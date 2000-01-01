17.02 08:03 MIGnews.com

Аль Пачино расстался с израильской подругой

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79-летний актер Аль Пачино расстался со своей 40-летней подругой Мейталь Дохан после года отношений. На вручении премии BAFTA Пачино был замечен в обществе 61-летней актрисы Фелисити Дин.Как сообщает британское издание The Sun, Аль Пачино и его израильская подруга столкнулись с трудностями в преодолении проблем, связанных с 39-летней разницы в возрасте, поэтому решили расстаться.Сообщается, что Пачино присутствовал на нескольких вечеринках после вручения премии BAFTA в обществе актрисы Фелисити Дин ."Аль и Фелисити - старые друзья, но в последнее время они сблизились. У них много общего и одинаковое чувство юмора. Пачино почти 80, но он все еще полон энергии и любит веселиться и общаться", - сообщил источник издания.