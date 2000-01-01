18.02 00:32 MIGnews.com

Элтон Джон потерял голос и расплакался на сцене

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Известный поп-исполнитель Элтон Джон во время своего шоу в Новой Зеландии внезапно потерял голос и расплакался перед десятками тысяч поклонников.В самый разгар выступления у легендарного певца внезапно пропал голос. Под аплодисменты он поднялся из-за рояля, жестами дал понять, что больше не может петь, расплакался и ушел со сцены.Впоследствии певец извинился перед поклонниками за испорченный вечер. Выяснилось, что причиной произошедшему стало воспаление легких, о котором Элтон Джон узнал всего за несколько часов до концерта.