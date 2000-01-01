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17.02 13:08   MIGnews.com

Фанаты не поймали Бузову: певица свалилась со сцены

Певицу и актрису Ольгу Бузову, решившую спрыгнуть со сцены в толпу фанатов во время концерта в Брянске, поклонники не смогли поймать.

Утверждается, что Бузова рухнула на пол, однако обошлось без серьезных травм.

"Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись", — рассказал очевидец события.

Ранее в сети появилось сделанное после брянского выступления видео, на котором Ольга Бузова с трудом передвигается при помощи двоих мужчин.



Многочисленные поклонники девушки сразу начали строить различные версии. Позже сама Бузова объяснила произошедшее тем, что натерла ноги и ей было трудно самостоятельно передвигаться.  


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