17.02 13:08 MIGnews.com
Фанаты не поймали Бузову: певица свалилась со сцены
Певицу и актрису Ольгу Бузову, решившую спрыгнуть со сцены в толпу фанатов во время концерта в Брянске, поклонники не смогли поймать.
Утверждается, что Бузова рухнула на пол, однако обошлось без серьезных травм.
"Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись", — рассказал очевидец события.
Ранее в сети появилось сделанное после брянского выступления видео, на котором Ольга Бузова с трудом передвигается при помощи двоих мужчин.
Многочисленные поклонники девушки сразу начали строить различные версии. Позже сама Бузова объяснила произошедшее тем, что натерла ноги и ей было трудно самостоятельно передвигаться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии