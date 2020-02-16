17.02 17:52 MIGnews.com
Певец Шнуров жестко ответил протоиерею за жен-проституток
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме ответил священнослужителю
, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками.
Он отметил, что содержать женщину - недешевое удовольствие, и бесплатных жен не бывает:
"Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Чтоб все было нежно, гладко".
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Ты мошну свою побрей, Может раз хоть в веки кои. Знал бы ты, протоиерей, Сколько содержание стоит. Двух прекрасных женских ножек. Ну, а пилинги, укладка? Каждый день уход за кожей, Что всё было, нежно, гладко Плюс: подарки, цацки, шмотки И отели у морей! Ебнул бы ты лучше водки, Чем пиздеть, протоиерей. Знайте, тот кто прибывает В доброте, не без затей. Жён бесплатных не бывает, Это ж не ебать детей.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
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