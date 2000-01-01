18.02 04:37 MIGnews.com

Индийская женщина притворилась мужчиной и дважды женилась

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В индийском штате Уттаракханд арестовали женщину, которая притворялась мужчиной и женилась на девушках ради приданого.Об этом в субботу, 17 февраля сообщает "Би-би-си".Заявление в полицию подали родители первой жены. По их словам, бывший зять вымогал у них приданое, а также одолжил 850 тысяч рупий (около 13 тысяч долларов) на открытие бизнеса, но деньги так и не вернул.По данным издания, женщина, притворявшаяся мужчиной, несколько раз женилась, разбогатев на этом.Женщина никаких подозрений у своих избранниц не вызывала, она никогда перед ними не раздевалась и не вступала в интимную связь. У нее было много друзей-мужчин, она посещала мужской туалет и даже походка у нее была не женская."С мужской стрижкой, одеждой и поведением Кришна никогда не вызывала подозрений", — сказал один из полицейских. Стражам порядка Сен также призналась, что всегда хотела быть мужчиной.Какие именно обвинения будут предъявлены злоумышленнице, пока неизвестно.Отметим, давать и получать приданое в Индии официально запрещено с 1961 года, однако в некоторых семьях эта многовековая традиция все еще сохраняется.