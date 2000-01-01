18.02 03:27 MIGnews.com

Ученые выяснили, как соцсети влияют на людей

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Американские ученые из Канзасского университета выяснили, что, вопреки расхожему мнению, социальные интернет-сети не влияют на обычное общение между людьми и не отдаляют человека от друзей и семьи.Результаты исследования опубликованы в научном журнале Information, Communication & Society.По данным издания, исследователи провели два эксперимента по изучению поведения молодежи в промежуток между 2009 и 2015 годами.Как выяснилось, количество времени, которое молодые люди предпочитали тратить на живое общение, никак не изменилось.Второй эксперимент был проведен в 2015 году. Было отобрано 116 человек, половину группы составляли студенты, а половину — уже окончившие университет. Их постоянно спрашивали о повседневном общении и использовании соцсетей.Согласно результатам исследования, переписка в соцсетях также никак не влияет на круг общения.Ранее исследователи из университета Йорка проверили стереотипы о связи видеоигр с уровнем насилия в обществе. Они выяснили, что виртуальные убийства никак не влияют на уровень агрессии человека. При этом подчеркивалось, что речь идет о взрослых людях.