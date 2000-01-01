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Названы причины развода Дженнифер Энистон с мужем | Фото: Disney | ABC Television Group/Flickr18.02 02:20   MIGnews.com

Названы причины развода Дженнифер Энистон с мужем

Актриса Дженнифер Энистон и ее муж Джастин Теру решили расстаться, так и не сумев ужиться в одном месте.

Как пишет Page Six со ссылкой на друзей актеров, Энистон попробовала жить с Теру на Манхэттене, однако не вынесла назойливых папарацци и апартаментов, "похожих на тюрьму". После этого актриса вернулась в Лос-Анджелес. Теру, в свою очередь, не смог поселиться там, а кроме того, ему не удалось поладить с друзьями Энистон.

Сказалась также и разница в рабочих графиках: в то время как у Теру множество текущих съемок, Энистон в настоящий момент в них практически не задействована.
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