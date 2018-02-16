18.02 00:12 MIGnews.com

Модель в хиджабе взорвала Интернет

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Американская супермодель Джиджи Хадид снялась в фотосессии для рекламной кампании бренда Versace в платке, напоминающем мусульманский хиджаб.Опубликованный в ее Instagram-аккаунте снимок за сутки собрал больше 900 тысяч лайков.На снимке манекенщица облачена в укороченную куртку и брюки, а также - платок, который многие пользователи посчитали хиджабом.Стоит отметить, что среди комментариев оказалось много одобрительных отзывов на арабском.