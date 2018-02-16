18.02 00:12 MIGnews.com
Модель в хиджабе взорвала Интернет
Американская супермодель Джиджи Хадид снялась в фотосессии для рекламной кампании бренда Versace в платке, напоминающем мусульманский хиджаб.
Опубликованный в ее Instagram-аккаунте снимок за сутки собрал больше 900 тысяч лайков.
На снимке манекенщица облачена в укороченную куртку и брюки, а также - платок, который многие пользователи посчитали хиджабом.
Стоит отметить, что среди комментариев оказалось много одобрительных отзывов на арабском.
Поделиться
Все по теме
Комментарии